Villa Pitignano fuga di gas e asilo evacuato | le maestre portano in salvo i bambini

Una fuga di gas in un asilo ha causato l’evacuazione immediata dei bambini, con le maestre che li hanno messi in salvo. Tre ambulanze e i Vigili del Fuoco sono arrivati rapidamente per individuare la perdita e mettere in sicurezza l’edificio. Il personale scolastico ha coordinato le operazioni di evacuazione, garantendo la sicurezza dei piccoli. Le operazioni di controllo continuano per assicurare che l’area sia sicura.

Il 118 ha inviato tre equipaggi medici per effettuare delle analisi sui piccoli e sui docenti. Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la struttura Una fuga di gas in un asilo ha fatto scattare l'allarme con l'arrivo puntuale di tre staff medici, con tanto di ambulanze d'ordinanza, e delle squadre dei Vigili del Fuoco per scoprire la perdita e mettere in sicurezza tutta l'area. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 nell'asilo nido di Villa Pitignano. Alle prime avvisaglie di odore di gas, il personale docente ha evacuato tutte le aule portando i bambini - una cinquantina - di pochi mesi fino ai tre anni di età all'esterno, in una zona considerata sicura, in attesa dei soccorritori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Villa Pitignano, fuga di gas evacuato asilo: le maestre portano i bambini in salvo. Il bollettino medicoUna fuga di gas ha causato l’evacuazione di un asilo a Villa Pitignano, spingendo le maestre a mettere in salvo i bambini in fretta.

Sospetta fuga di gas in un asilo: evacuati bambini e maestreNella scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”, si è verificata una sospetta fuga di gas, che ha portato all’evacuazione immediata di bambini e insegnanti.

