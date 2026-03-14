Camerino | 22% di pendenza e il sogno di Pellizzari

Sabato 14 marzo 2026 si svolge la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza da San Severino Marche e arrivo a Camerino. La frazione presenta una pendenza del 22%, rendendo questa fase decisiva per la corsa. La gara sulle strade marchigiane coinvolge i ciclisti nel tentativo di conquistare un risultato importante prima della conclusione della competizione.

Sabato 14 marzo 2026 si gioca la partita decisiva della Tirreno-Adriatico sulle strade marchigiane. La sesta tappa, che parte da San Severino Marche e finisce a Camerino, determinerà il vincitore finale della corsa a tappe. I corridori affrontano 188 chilometri di asfalto con quasi 4000 metri di dislivello totale. Il tracciato presenta quattro salite classificate e termina su un circuito ripetuto tre volte sull’ascesa finale di Camerino. Giulio Pellizzari, classe 2003 e originario del luogo d’arrivo, cerca una rimonta sulla sua città natale. Il messicano Del Toro mantiene il vantaggio nella classifica generale con un margine di 23 secondi sul ciclista marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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