Oggi si corre la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Marotta-Mandolfo e arrivo a Mombaroccio. La tappa presenta una pendenza del 19% e rappresenta la sfida più importante per la classifica generale della corsa. I ciclisti affrontano un percorso che potrebbe cambiare gli equilibri della gara. La competizione si svolge sotto gli occhi degli appassionati di ciclismo.

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, in programma oggi tra Marotta-Mandolfo e Mombaroccio, si presenta come lo scontro decisivo per la classifica generale. Con un percorso di 184 km che include quattro salite impegnative negli ultimi 100 chilometri, la gara promette distacchi significativi tra i favoriti. Giulio Pellizzari, attuale leader della classifica, dovrà difendere il suo vantaggio contro una concorrenza agguerrata guidata da Isaac del Toro e Primoz Roglic. L’arrivo su uno strappo finale lungo 500 metri al 7% trasformerà questa frazione in una prova di resistenza pura, dove ogni secondo guadagnato o perso sarà cruciale per la lotta per la maglietta verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tirreno 2026: 19% di pendenza, la sfida decisiva per

