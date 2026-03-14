Cambiaso trattiene Ekkelenkamp arbitro non fischia rigore | proteste in Udinese-Juventus

Durante la partita tra Udinese e Juventus, Cambiaso ha trattenuto Ekkelenkamp in area, ma l’arbitro non ha assegnato il calcio di rigore. Le proteste dei giocatori e dei tifosi sono scoppiate immediatamente dopo la decisione, creando tensione nello stadio. La gara si è svolta sabato 14 marzo, con le tensioni che sono proseguite anche dopo il fischio finale.

(Adnkronos) – Proteste in Udinese-Juventus. Oggi, sabato 14 marzo, i friulani hanno ospitato i bianconeri nella 29esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale, con i padroni di casa che hanno chiesto un calcio di rigore per una presunta trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkamp all'inizio del secondo tempo. Succede tutto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Miretti cade in area, arbitro revoca rigore: proteste in Cagliari-Juventus(Adnkronos) –Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. Leggi anche: Mano di Bremer in area, arbitro assegna rigore: proteste in Atalanta-Juventus Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cambiaso trattiene Ekkelenkamp arbitro... Udinese-Juventus, Marelli sulla trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkamp: C'è stata ma leggera, hanno ritenuto fosse limitataL'Udinese sta giocando in questi minuti contro la Juventus nella ventinovesima giornata di Serie A. Al 51', con i friulani sotto di un gol dopo la rete di Boga, Ekkelenkamp ha una chance colossale a t ... msn.com Udinese-Juventus, le formazioni ufficialiUdinese e Juventus scenderanno in campo nel match del sabato sera per una partita molto delicata che mette di fronte due squadre in posizioni di classifica molto differenti. Per la Juventus la vittori ... fantacalcio.it