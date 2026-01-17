Miretti cade in area arbitro revoca rigore | proteste in Cagliari-Juventus

Durante la partita tra Cagliari e Juventus, l'arbitro ha revocato un rigore assegnato ai bianconeri dopo una consultazione. La decisione ha suscitato proteste da parte della squadra torinese e dei suoi tifosi. La scena si inserisce in un match caratterizzato da diverse contestazioni arbitrali, evidenziando le sfide legate alle valutazioni in campo durante la Serie A.

(Adnkronos) –Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, ai bianconeri è stato assegnato un penaly per fallo di Mazzitelli su Miretti, ma dopo revisione al Var l'arbitro Massa è tornato sui suoi passi assegnando calcio di punizione per i sardi. Ma cos'è successo all'Unipol Domus? Succede tutto al 15' del primo tempo. Una palla vagante in area diventa un assist per Miretti, che si inserisce, controlla il pallone e cade dopo il ritorno di Mazzitelli, che va a contrasto con il centrocampista bianconero e lo fa cadere a terra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Marelli non ha dubbi su Juve Cagliari e placa le proteste rossoblù: «Rigore Palestra? La prima trattenuta è sua». L’analisi sulla carambola del finale nell’area bianconera Leggi anche: Inter Lecce LIVE 0-0: l’arbitro revoca un calcio di rigore per i nerazzurri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: ‘giallo’ rigore in Inter-Lecce. Miretti cade in area, arbitro revoca rigore: proteste in Cagliari-Juventus - Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. msn.com

Miretti cade in area, Massa fischia rigore e lo toglie dopo l'OFR: la sequenza - Juve il centrocampista bianconero conquista un penalty, poi l'arbitro lo rivede al monitor e lo revoca: cosa è successo ... corrieredellosport.it

Cagliari-Juventus, la moviola live: revocato un rigore a Miretti, giallo per simulazione a Yildiz - 15' Miretti aggancia in area e si prepara alla conclusione: cade sulla pressione di Mazzitelli e l'arbitro indica il dischetto. msn.com

"Miretti, il rapporto con Spalletti e cosa gli ha detto la Juve per il futuro": parla papà Livio L'allenatore sta dando sempre più fiducia al talentuoso centrocampista bianconero abile ad agire tra le linee della trequarti ma sono ancora tante le voci che lo riguardano - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.