Premiazione al Senato per Calici Santarcangelo | È tra gli eventi di qualità

Al Senato si è svolta la premiazione per Calici Santarcangelo, un evento riconosciuto come di qualità. La manifestazione, ideata e organizzata inizialmente da Massimo Berlini e altri collaboratori, ha visto un crescente riscontro nel tempo. La prima edizione, lanciata da Berlini, ha segnato l'inizio di un appuntamento che oggi gode di attenzione e partecipazione significativa.

Quando Massimo Berlini lanciò l’idea e, insieme ad altri, organizzò la prima edizione, pochi potevano immaginare che avrebbe avuto tanto successo. Negli anni la festa di Calici Santarcangelo è diventata uno dei principali eventi della città. Un evento talmente riuscito, "da essere imitato e copiato in altri comuni". E domenica Calici Santarcangelo sarà premiata dall’Unpli, l’Unione nazionale di tutte le Pro Loco italiane, come uno degli ’ Eventi di qualità ’ a cura delle Pro Loco. Nel caso di Calici Santarcangelo si tratta di una felice collaborazione tra la Pro Loco e ’Città viva’, l’associazione che riunisce i titolari di negozi e locali del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

