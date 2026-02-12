Calciomercato Milan i rossoneri fiutano l’affare McKennie a parametro zero | la mossa e la contromossa della Juve

I rossoneri puntano ancora su Weston McKennie. Il giocatore statunitense potrebbe arrivare a zero costi, e il Milan sta facendo sul serio. La Juve, però, non resta a guardare e si prepara a rispondere con una mossa altrettanto decisa. La trattativa tra le due big italiane entra nel vivo, con i tifosi che seguono ogni sviluppo.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu Bologna, ansia Moro dopo la Lazio: botta al costato. Sospiro di sollievo per Lucumi Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di.» – FOTO Filippo Galli racconta: «Vi racconto il mio Pisa Milan. Sacchi uno stakanovista che amava il gioco» Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. Torna Vinicius, tre big ancora out De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, i rossoneri fiutano l’affare McKennie a parametro zero: la mossa e la contromossa della Juve Approfondimenti su Calciomercato Milan Calciomercato Juve, mossa per un difensore a parametro zero. Società al lavoro per anticipare la concorrenza La Juventus sta valutando un acquisto di un difensore a parametro zero in vista della prossima sessione di calciomercato di giugno. Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri, e ora la Juve? Il Milan ha deciso di non portare a termine l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Calciomercato Milan, obiettivo Gila: Contratto di 5 anni pronto, ecco quando la trattativa entrerà nel vivo; Non solo Mateta-Milan: tutti i colpi saltati all'ultimo. Milan, i rossoneri non mollano il calciatore: può arrivare a zero!Il Milan resta alla finestra: tra rinnovo bloccato e sirene dall'estero, il futuro di un big di Serie A è ancora tutto da scrivere ... spaziomilan.it Vlahovic Milan, i rossoneri restano alla finestra: confermato l’interesse del Diavolo. Ecco cosa sta accadendoVlahovic Milan, i rossoneri restano alla finestra: confermato l’interesse del Diavolo. Ecco cosa sta accadendo Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato it ... calcionews24.com #Calciomercato #Milan, Leon #Goretzka è una tentazione | Le ultime #Milan - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, un nuovo difensore per #Allegri: #Gila sempre in pole position #SempreMilan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.