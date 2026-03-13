Lobotka è innamorato di Napoli non credo proprio possa andare alla Juventus

Lobotka ha espresso il suo affetto per Napoli, dichiarando di essere innamorato della città e della sua gente. Secondo fonti vicine al giocatore, è improbabile che possa trasferirsi alla Juventus, poiché desidera restare nel club partenopeo. La sua preferenza per Napoli si riflette nelle parole e nelle emozioni condivise pubblicamente. Attualmente, non ci sono segnali di un possibile cambio di squadra.

“Io vedo Lobotka sicuramente ancora a Napoli. A lui piace la città, è innamorato della città, della gente, dei tifosi e della piazza in generale. Non credo proprio possa andare alla Juventus. Credo anche la società farà di tutto per non darlo ai bianconeri. Magari potrebbe cederlo all'estero, ma mai alla Juve. Spalletti lo conosce bene e non mi sorprende che lo voglia a tutti i costi. Lui fa la fortuna degli allenatori". Così Paolo De Matteis, team manager della nazionale slovacca ed ex dirigente del Napoli, ha parlato del futuro di Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che Lobotka sia indispensabile, sia per il Napoli che per la Slovacchia, soprattutto per le caratteristiche che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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