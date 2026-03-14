Calciomercato Juventus Ottolini punta l’Inter | obiettivo Thuram

Nel calciomercato della Juventus, Marco Ottolini ha messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante dell’Inter. Thuram rappresenta uno dei nomi emergenti nel reparto offensivo e ora entra nella rosa dei possibili acquisti per la società bianconera. La trattativa si inserisce tra le diverse opzioni seguite dal dirigente, che valuta diverse possibilità per rinforzare la rosa.

Un nuovo nome per l’attacco finito sotto il radar della Juventus è Marcus Thuram. Il nome dell’attaccante dell’Inter si aggiunge alla lunga lista dei calciatori che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del dirigente Marco Ottolini. L’ identikit di Thuram scalda i tifosi e soprattutto Luciano Spalletti. Si tratta di un giocatore con una tecnica sopraffina e un fisico da 1,92 metri di muscoli. Attaccante non solo d’area di rigore, ma capace di muoversi su tutto il reparto offensivo e la trequarti avversaria per fornire assist e trame di gioco tattiche per i compagni. In fatto di gol, i suoi numeri sono buoni ma non esaltanti, con una media di 12-13 gol a stagione ogni 32 presenze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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