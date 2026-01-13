Calciomercato Juve blitz di Ottolini a Siviglia per Mingueza | è l’obiettivo numero uno! Scenario e alternative

Ottolini ha effettuato un sopralluogo a Siviglia nel tentativo di portare Mingueza alla Juventus, considerato il primo obiettivo per la difesa. La trattativa si inserisce in un quadro di possibili alternative, con varie opzioni valutate per rinforzare il reparto difensivo. La situazione è in evoluzione e si monitorano attentamente gli sviluppi sul mercato.

all'esterno del Celta Vigo. Mentre la squadra di Luciano Spalletti incanta sul campo travolgendo la Cremonese, la dirigenza della Juventus non concede soste alla programmazione futura. Il Direttore Sportivo Marco Ottolini è stato infatti avvistato in Spagna, precisamente sugli spalti dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, per assistere al match tra Siviglia e Celta Vigo. L'obiettivo della missione diplomatica è chiaro: osservare da vicino Óscar Mingueza, individuato come il profilo ideale per rinforzare la batteria dei terzini bianconeri.

