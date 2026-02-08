Terza Categoria | Caterinese al comando! Delia rallenta vittoria netta e sorpasso in classifica

Nella terza categoria di Nissena, la partita tra Caterinese e Delia ha portato grandi sorprese. La Caterinese ha vinto con un risultato netto e ha preso il comando della classifica, mentre il Delia rallenta e scivola in seconda posizione. Il campionato si anima con uno scontro diretto che cambia le carte in tavola.

Il campionato di Terza Categoria nissena è stato scosso da un turno di risultati inattesi, con un cambio al vertice della classifica che ha visto la Caterinese superare il Delia. La partita tra il Delia e il Montedoro, terminata con un pareggio per 1-1, ha permesso alla squadra di Caterinese di balzare in testa, approfittando della frenata dei deliani e della propria convincente vittoria esterna contro la Riesina per 4-1. La dodicesima giornata di campionato, disputata ieri, 8 febbraio 2026, ha ridisegnato gli equilibri del torneo, portando alla ribalta nuove dinamiche e confermando l’imprevedibilità tipica dei campionati dilettantistici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Terza Categoria

Questa domenica, Delia e Caterinese si sono sfidate di nuovo in un match che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi.

La corsa in testa nel campionato di Terza Categoria tra Delia e Caterinese si fa sempre più serrata.

Ultime notizie su Terza Categoria

