Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche La Morianese prosegue la marcia L’Atletico Marginone rallenta
Ecco i risultati aggiornati della quattordicesima giornata dei gironi
Ecco i risultati, i gol e le classifiche della quattordicesima giornata. Girone "A": Barga - Calcisitca Popolare Trebesto 1-2 (Paganelli, Lazzari, Bahthijar), Badia Pozzeveri - Morianese 1-2 (rigore di Obbligato, doppietta di Lopresto), Casciana Poggio - Coreglia 3-3 (Betti, Pellegrinetti, Bandini, Tulipano, doppietta di Bernardini), Ligacutiglianese - Lammari 0-1 (Fazzini), Pescaglia - Atletico Peñarol 2-2 (Cristofani, Fiori, doppietta di Santi), San Vito - Villetta 2-1 (doppietta di Zani, gol di Pioli), Spianate - Giesse Barga 0-1 (Salotti), Sporting Vagli - Farneta 0-1 (Marchi). Classifica: Morianese 31; Calcistica Popolare Trebesto 30; San Vito, Atletico Peñarol 27; Lammari 24; Casciana Poggio 22; Barga, Villetta, Pescaglia, Spianate 20; Coreglia, Giesse Barga 16; Badia Pozzeveri 14; Ligacutiglianese, Farneta 11; Sporting Vagli 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
