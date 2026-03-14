Calcio storico Penko crea l' Anello dell' Alfiere Vincitore

Il 14 marzo 2026 a Firenze, la Bottega Orafa Paolo Penko ha realizzato un nuovo oggetto chiamato l'Anello dell'Alfiere Vincitore, creato per celebrare la squadra che ha conquistato il Torneo del Calcio Storico Fiorentino. Questa produzione rappresenta un omaggio alla vittoria della squadra vincitrice del tradizionale torneo storico. L'anello è stato presentato ufficialmente in occasione di questa ricorrenza.

Firenze, 14 marzo 2026 – Una nuova creazione della Bottega Orafa Paolo Penko, per celebrare la squadra vincitrice del Torneo del Calcio Storico Fiorentino. Sarà presentata il prossimo 16 marzo (ore 17.30) in occasione dell’inaugurazione della mostra “The Ring – L’anello dell’Alfiere e altre storie” che sarà allestita nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi (via de’ Ginori 14) dove resterà visibile fino al successivo 24 marzo. Interverranno al taglio del nastro: Mirco Rufilli presidente del Quartiere 1 – Centro Storico, Paolo Penko maestro orafo che ha realizzato l’anello, Aldo Fittante presidente Ius Americi, Filippo Giovannelli direttore Calcio Storico, Massimo Ferradini fotografo dei Rossi di Santa Maria Novella, Claudio Martini ideatore dell’ Anello dell’Afiere vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio storico, Penko crea l'Anello dell'Alfiere Vincitore Articoli correlati Leggi anche: Lo storico anello dell'Autodromo di Monza tornerà a nuova vita: stanziati 4 milioni per il recupero Leggi anche: Sal Da Vinci cade dal palco, poi regala un anello a Mara Venier e la bacia sulla bocca: lo show del vincitore di Sanremo a “Domenica In”