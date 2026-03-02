Sal Da Vinci cade dal palco poi regala un anello a Mara Venier e la bacia sulla bocca | lo show del vincitore di Sanremo a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In, Sal Da Vinci è caduto dal palco mentre si esibiva, causando una breve interruzione dello spettacolo. Dopo l’incidente, il cantante ha regalato un anello a Mara Venier e le ha dato un bacio sulla bocca, suscitando sorpresa tra il pubblico. La puntata è proseguita con entusiasmo, coinvolgendo il pubblico presente in studio e a casa.

Piccolo incidente all'Ariston per il vincitore del Festival di Sanremo. Durante la diretta è inciampato, ma "mi sono solo un po' sporcato i pantaloni. "Andremo su Blob" Grande festa, ma anche un piccolo incidente a Domenica In per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Domenica 1 marzo, durante lo speciale dall'Ariston condotto da Mara Venier e in diretta su Rai1, il cantautore napoletano si è esibito nel bis del suo brano "Per sempre sì". Sceso in platea per cantare con il pubblico, è inciampato ed è caduto. Nessuna conseguenza: "Mi sono solo un po' sporcato i pantaloni. Andremo su Blob e finiremo su tutti i tg, ma sono ancora vivo", ha scherzato.