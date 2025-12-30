Lo storico anello dell' Autodromo di Monza tornerà a nuova vita | stanziati 4 milioni per il recupero

La regione Lombardia ha approvato un emendamento nel bilancio 2026-2028, destinando 4 milioni di euro al recupero dello storico anello dell’Autodromo di Monza. Questa iniziativa mira a valorizzare un patrimonio di grande importanza storica e sportiva, permettendo il restauro e il rilancio di una parte simbolica del circuito. L'intervento rappresenta un passo importante per la tutela e la conservazione di Monza come centro di eccellenza motoristica.

Quattro milioni di euro in arrivo per l'Autodromo di Monza. Li ha stanziati la regione Lombardia con l'approvazione dell'emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 voluto dai consiglieri regionali Alessia Villa (Fdi), Martina Sassoli (Lombardia Migliore), Fabrizio Figini (Forza Italia) e.

Lo storico anello dell’Autodromo di Monza sarà recuperato: Regione stanzia 4 milioni - Il finanziamento permetterà il recupero del tracciato di alta velocità e la sua valorizzazione internazionale ... mbnews.it

Svolta storica, in arrivo 4 milioni di euro per recuperare il leggendario anello dell'Autodromo di Monza - È stato uno dei primi anelli costruiti al mondo per l'alta velocità, conosciuto in tutto il mondo ... monzatoday.it

