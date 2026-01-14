Il Calcio Napoli si ferma sullo 0-0 contro il Parma al Maradona, evidenziando una prestazione deludente e priva di idee. La squadra rischia di perdere terreno in classifica, evidenziando l’importanza di raccogliere punti anche contro avversari di medio-bassa classifica. La sfida mette in luce le difficoltà offensive del Napoli, che dovrà migliorare per evitare ulteriori passi falsi nel prosieguo del campionato.

Prestazione mediocre del Calcio Napoli contro un modesto Parma. La vetta si allontana. Per il Calcio Napoli arriva il momento di non poter permettersi più passi falsi contro le squadre di medio bassa classifica: i punti persi contro queste squadre sono state il tallone di Achille del girone di andata. Conte, pressato dalle troppe partite, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli bloccato e senza idee: Solo 0-0 al Maradona contro il Parma

Leggi anche: Calcio Napoli 0-0 contro il Como al Maradona

Leggi anche: Napoli-Eintracht, gara senza reti al Maradona: solo un punto per gli azzurri di Conte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Marchetti: Mercato Napoli legato a Lucca. Sterling troppo caro; Il Napoli frena, l'Inter mantiene la vetta: la lotta scudetto si colora di nerazzurro; Raspadori tace e aspetta il Napoli, la Roma è spazientita e pensa a Malen; PARADOSSO NAPOLI: 170 MILIONI IN CASSA, MA MERCATO BLOCCATO DALLE REGOLE.

Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero - Il Napoli dovrà operare con un mercato detto a saldo zero, un blocco dovuto ad un determinato parametro che pesa sulla strategia del club ... quifinanza.it

Napoli, mercato bloccato a gennaio: solo operazioni a saldo zero, come il Pisa. Via libera alla Lazio - Napoli e Pisa potranno operare nel calciomercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. leggo.it