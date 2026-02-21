Calcio femminile | pari per Lazio e Napoli nel sabato di Serie A

Il pareggio tra Lazio e Napoli nel campionato di calcio femminile ha segnato il risultato del quindicesimo turno di Serie A 2025-2026. La partita ha visto entrambe le squadre sfidarsi senza vincitori, con occasioni create in modo equilibrato. La partita si è conclusa con un risultato di parità, lasciando entrambe le formazioni con un punto ciascuna. I tifosi hanno seguito con interesse le azioni in campo fino all'ultimo minuto.

Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato italiano arrivato al suo quindicesimo turno. Una giornata particolarmente interessante in ottica classifica, specie considerando il pareggio del Napoli, il quale ha perso la grande occasione di aggrapparsi momentaneamente alla terza della classe Juventus. Le partenopee infatti sono state frenate dal Parma t ra le mura amiche, imbattendosi contro una squadra che, malgrado alcune sconfitte, ha sempre dimostrato una grande solidità, difendendosi dagli attacchi delle padrone di casa. Si tratta del secondo pareggio di seguito per la compagine azzurra, fino a questo momento artefice di una grande stagione, specie se rapportata a quella dello scorso anno.