Calcio femminile Fiorentina fermata dal Genoa nel 10° turno di Serie A Pari di Milan e Napoli

Nel 10° turno di Serie A femminile, la Fiorentina è stata fermata dal Genoa, mentre Milan e Napoli hanno pareggiato. Oggi si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Un momento di rispetto e riflessione per tutto il calcio italiano.

Minuto di raccoglimento quest'oggi in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, s comparso nella notte all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. La massima serie del calcio femminile piange la morte del massimo dirigente della Viola in un sabato che ha dato il via alle danze nel 10° turno, il primo del 2026. Proprio il club gigliato protagonista dei tre incontri andati in scena. Al Viola Park la compagine toscana affrontava il Genoa e sperava di dedicare il successo a Commisso. La partita contro le genovesi, però, si è conclusa sullo score di 1-1. La formazione di casa ha sbloccato il risultato nei minuti di recupero della prima frazione (45+4?), grazie a Emma Severini che ha trasformato dal dischetto.

Fiorentina femminile in campo contro il Genoa: la formazione ufficiale - Come comunicato direttamente dalla Fiorentina, nonostante la giornata di lutto per la scomparsa del presidente viola Rocco Commisso, tutte le squadre scenderanno in campo per omaggiare la ... firenzeviola.it

Commisso, il calcio si ferma: minuto di silenzio in tutti i campionati. Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente - In segno di cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina, sarà osservato un minuto di silenzio in tutti i campionati, dalle ... ilovepalermocalcio.com

