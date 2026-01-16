Pisa Atalanta esordio da sogno per il neo acquisto Durosinmi | gol nel finale contro la Dea decisivo!

Nel match tra Pisa e Atalanta, Rafiu Durosinmi ha esordito con un gol nel finale, contribuendo alla vittoria dei nerazzurri. Il giovane attaccante, arrivato come il colpo più costoso della storia del club, ha segnato il gol decisivo contro la Dea, regalando al Pisa un risultato importante davanti al proprio pubblico. Un debutto promettente per Durosinmi, che ha mostrato il suo potenziale in questa prima uscita ufficiale.

Il Pisa ritrova il gol davanti al proprio pubblico e lo fa grazie a Rafiu Durosinmi, il colpo più costoso della storia del club. Alla Cetilar Arena, dove i nerazzurri non segnavano dal 7 novembre nella sfida vinta contro la Cremonese, è stato proprio il nuovo attaccante nigeriano a firmare il secondo gol stagionale in casa, rendendo memorabile il suo esordio. Entrato al 65' al posto di Meister, il classe 2003 ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno: perfetto l'inserimento sul cross di Leris dalla sinistra e altrettanto precisa la sua incornata che ha battuto Carnesecchi, ristabilendo la parità dopo il vantaggio firmato da Krstovic.

Pisa-Atalanta 1-1, che spreco per Gilardino: ancora una prestazione lodevole, ma senza trovare il successo. In gol l'esordiente Durosinmi - 1 ma regala tante emozioni, soprattutto nel finale. eurosport.it

Pisa-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Touré esuberante, Durosinmi subito in goal, Raspadori non incide, Carnesecchi para (quasi) tutto - L'Atalanta non vince la quarta partita di fila: merito di un Pisa che impone l'1- goal.com

Serie A, Pisa-Atalanta 1-1. I toscani lasciano la coda della classifica Anticipo della 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a- - facebook.com facebook

Yunus Musah starting for Atalanta today away at Pisa. x.com

