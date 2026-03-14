Fulminacci ha pubblicato il brano “Calcinacci”, che affronta temi di amore e amicizia. La canzone si inserisce nelle classifiche e tra i brani più ascoltati, mostrando come il successo di Fulminacci continui a consolidarsi. La sua musica è presente anche nelle playlist legate al Festival di Sanremo, dove la sua “Stupida sfortuna” viene riconosciuta e apprezzata dal pubblico.

“Classifiche e Sanremi” continuano a premiare la Stupida sfortuna di Fulminacci – ancora saldamente nella Top5 dei brani più venduti della settimana – tornato ieri sulle piattaforme con Calcinacci, quarto album di una discografia avviata nel 2019 da La vita veramente su cui i clamori della manifestazione accendono uno spot grosso così. "Alla vigilia del Festival ho detto che il mio sogno era il quinto posto" ricorda. "Alla fine è arrivato il settimo, ma sono ripartito dall’Ariston col Premio della Critica “Mia Martini“ che, per me, è la vera vittoria, anche perché, finalmente, sono riuscito a vivermi il clima della manifestazione visto che la prima esperienza era stata nella blindatissima edizione pandemica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Calcinacci“ di Fulminacci: "Amore e amichettismo: pronto a ripartire da qui"

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