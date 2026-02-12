fulminacci lancia il nuovo album calcinacci

Fulminacci annuncia il suo nuovo album, “Calcinacci”, che uscirà venerdì 13 marzo. Il cantante si prepara a salire sul palco dell’Ariston per Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”. I fan aspettano già di ascoltare le nuove canzoni e scoprire cosa ha preparato.

foto di Filiberto Signorello ROMA – In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci annuncia “Calcinacci”, il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. L’annuncio del disco è stato anticipato da un video pubblicato sui canali social del cantautore, che ha subito acceso l’attenzione intorno a un progetto atteso e profondamente rappresentativo della sua scrittura. “Calcinacci” è un album che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

