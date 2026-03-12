Fulminacci presenta Calcinacci l' evento al Cinema Adriano

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Venerdì 13 marzo esce “Calcinacci”, nuovo album di Fulminacci e, per presentarlo al pubblico, il cantautore romano organizza degli eventi speciali nei cinema. Uno dei tre eventi in programma è previsto a Roma, al Cinema Adriano (piazza Cavour, 22), giovedì 12 marzo alle 18,30. L’accesso all’evento è riservato ai possessori del disco Calcinacci. Il cd o vinile potrà essere acquistato anche direttamente al cinema. Chi ha già il disco dovrà portarlo con sè; se è stato ordinato, ma non ancora arrivato, basterà mostrare la ricevuta d’acquisto cartacea o digitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

