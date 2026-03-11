L' Arsenal soffre a Leverkusen poi si salva su rigore all' 89' con l' ex Havertz

Durante gli ottavi di finale d'andata, l'Arsenal affronta il Leverkusen in trasferta e subisce un gol all'inizio della ripresa, con Andrich che segna di testa e porta in vantaggio i padroni di casa. Nonostante la pressione dei Gunners, la squadra di Arteta fatica a creare occasioni pericolose. La partita si conclude con un rigore conquistato all'89' dall'Arsenal, trasformato da Havertz che permette agli inglesi di pareggiare.

