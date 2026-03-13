Riccardo Calafiori si è presentato di nuovo in allenamento con l’Arsenal, dimostrando di essere in buona forma. L’Italia e il club inglese hanno ottenuto un vantaggio grazie alla sua presenza. Calafiori aveva già lavorato con la squadra prima di questa sessione e ora si è riunito nuovamente al gruppo. La sua ripresa è stata confermata attraverso le immagini pubblicate dal club.

Oggi, Riccardo Calafiori ha svolto l'allenamento con il resto della squadra dell'Arsenal, e ci sono buone notizie anche per la nazionale italiana, in quanto sembra che sarà disponibile per la partita di Champions League di domani contro il Bayer Leverkusen. L'italiano ha preso parte alla sessione di allenamento dell'Arsenal martedì, vigilia della sfida in trasferta contro la squadra tedesca.

Italia e Arsenal ottengono un vantaggio con il ritorno di Calafiori in forma.

