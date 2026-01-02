Marco D’Amore, regista, sceneggiatore e attore, presenta “Gomorra – Le Origini”, disponibile dal 9 gennaio su Sky e streaming su Now. L’opera ripercorre le radici della criminalità organizzata, offrendo uno sguardo sulle origini del male e sulle conseguenze nelle vite di chi ne è coinvolto. Un racconto che invita a riflettere sull’importanza di conoscere il passato per comprendere il presente.

Il regista, sceneggiatore e attore Marco D’Amore presenta “Gomorra – Le Origini” (dal 9 gennaio su Sky e in streaming su Now). Ambientata a Napoli nel 1977 è la storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. La nuova serie, origin story sull’educazione criminale del futuro boss, fornendo una nuova prospettiva sulle radici del potere di Pietro cattura un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I bambini che vedono le città distrutte dalla guerra che fiducia avranno nel futuro e che uomini diventeranno? È anche al storia di Gomorra”: così Marco D’Amore

