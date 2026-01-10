Deve scontare 3 anni per rapina e furto in abitazione arrestato La donna che era con lui aveva un coltello

I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 37 anni, condannato a tre anni di reclusione per rapina aggravata e furto in abitazione commessi nel Riminese nel marzo 2022. Durante l’arresto era presente anche una donna armata di coltello. L’arresto si inserisce nell’attuazione di un provvedimento di carcerazione relativo a residui di pena.

I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 37enne, dando attuazione ad un provvedimento di carcerazione relativo ad un residuo di pena di tre anni di carcere a seguito di condanne per rapina aggravata e furto in abitazione, commessi in provincia di Rimini, nel marzo 2022.Nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto, rintracciato e arrestato a Capodanno a Firenze Leggi anche: Deve scontare oltre 3 anni di reclusione per una rapina e viene arrestato dai carabinieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Condannato per maltrattamenti alla mamma finisce in carcere perché perseguita anche l'ex; Ivan Giantin, arrestato l'ex Mala del Brenta: deve scontare 3 anni e 6 mesi per estorsioni e rapine commesse a Venezia, Verona e Padova; Chiama il 112 per chiedere aiuto, ma viene arrestato; Firenze, arrestato un latitante in via Pistoiese. Ex della Mala del Brenta in manette: fece rapine anche a Verona - Ex componente della Mala del Brenta arrestato nella notte: deve scontare 3 anni e 6 mesi per rapine commesse anche a Verona. veronaoggi.it

Deve scontare 3 anni per furto, arrestato latitante a Firenze - È stato individuato e arrestato nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio 2026 dai carabinieri di Firenze un uomo destinatario di un ordine di carcerazione ... gonews.it

Ivan Giantin, arrestato l'ex Mala del Brenta: deve scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per estorsioni e rapine commesse a Venezia, Verona e Padova - Arrestato intorno alle 3 di notte di oggi, mercoledì 7 gennaio, Ivan Giantin dai carabinieri del Nucleo Operativo ... msn.com

Deve scontare oltre due anni di reclusione: trasferito in carcere dopo la condanna - facebook.com facebook

Latitante rientra dalla Germania convinto al telefono dai carabinieri. Deve scontare due anni di reclusione per un furto da 5 euro e una truffa #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.