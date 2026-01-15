Nuovi corsi di perfezionamento dell’Università eCampus i percorsi ideali per docenti ITP già abilitati o specializzati che potranno avere il riconoscimento di 30 CFU CFU
Gli ultimi corsi di perfezionamento dell’Università eCampus sono rivolti ai docenti ITP già abilitati o specializzati, offrendo un percorso di 30 CFU. Questi percorsi consentono di ottenere un titolo universitario riconosciuto, utile per migliorare la posizione in graduatoria e prepararsi alla prossima riapertura delle GPS. Sono studi pensati per chi desidera aggiornarsi e consolidare le proprie competenze in modo efficace e rapido.
I nuovi corsi di perfezionamento dell'Università eCampus sono pensati specificamente per i docenti ITP che hanno già completato percorsi abilitanti o specializzazione sul sostegno e desiderano conseguire in tempi rapidi un ulteriore titolo universitario, valido per migliorare la propria posizione in graduatoria in vista della prossima riapertura delle GPS. Corsi di perfezionamento innovativi Secondo il
