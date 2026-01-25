Soft clubbing il divertimento sobrio dei giovani in cerca di una nuova socialità

Il soft clubbing rappresenta un'alternativa più tranquilla per i giovani in cerca di socialità, privilegiando atmosfere calme e conviviali. In un contesto in cui emergono problematiche come baby gang, bullismo, maranza e violenza, questa modalità di divertimento offre un'opportunità di aggregazione più responsabile, contribuendo a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso per le nuove generazioni.

Baby gang, maranza, bullismo e accoltellamenti. Sono le quattro emergenze giovanili attuali. Che si intrecciano, sfumando da una categoria all’altra. Molto enfatizzate dai media, soprattutto talk e telegiornali. La criminalizzazione di una gioventù violenta e problematica, concentrata nelle fasce di popolazione economicamente e socialmente disagiate, si accompagna alla descrizione di una gioventù invece rappresentata come ansiosa, insicura, che fa fatica a uscire di casa. Che non fa paura, ma che ha paura. L’allarme sociale e mediatico è sempre ciclico. È evidente la contraddittorietà di queste due rappresentazioni, ma anche – altra singolarità – che l’ allarme sociale e mediatico, nei confronti di giovani e giovanissimi, è ciclico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

