Cane cade in un dirupo | salvato dai Vigili del Fuoco di Avellino

Il 19 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Villanova del Battista, in contrada Piani, per soccorrere un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di riportarlo in superficie, evidenziando l’importanza dell’operato dei vigili nelle situazioni di emergenza legate alla tutela degli animali.

Nel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del comune di Villanova del Battista, in contrada Piani, per il salvataggio di un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia.

