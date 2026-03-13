Fuori strada con l' auto chiama i soccorsi e getta dieci chili di hashish nel canale di scolo

Un uomo ha avuto un incidente d'auto e ha chiamato i soccorsi. Poco dopo, è stato arrestato con dieci chili di hashish nascosti in un canale di scolo, che aveva gettato prima di richiamare le forze dell'ordine. La sequenza di eventi si è conclusa con il fermo dell’individuo e il sequestro della droga.

A incastrare il pusher la cuffia della leva del cambio manomessa. Sul telefono aveva inviato un messaggio ad un amico per indicargli dove andare a recuperare la droga Prima l'incidente stradale poi l'arresto. Una giornata no per uno spacciatore, trovato con dieci chili di droga che aveva nascosto in un canale di scolo prima di chiamare i soccorsi. A incastrarlo gli agenti della polizia stradale di Roma sud. Gli agenti della stradale sono intervenuti all'altezza del chilometro 585 in direzione Napoli per rilevare un incidente stradale autonomo con l'auto rimasta fermata fra la corsia di emergenza e quella di marcia. Vista la posizione pericolosa la vettura è stata spostata in una vicina piazzola di sosta con la richiesta di documenti all'automobilista per redigere il verbale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Umbria, gira con venti chili di hashish nel bagagliaio dell'auto Da Reggio a Messina con 4 chili di hashish nel tettuccio dell'auto: arrestato corriere sullo StrettoÈ stato il fiuto infallibile del cane antidroga Lord a far scattare un’importante operazione antidroga sullo Stretto. Contenuti e approfondimenti su Fuori strada Temi più discussi: Ventenne finisce fuori strada e si ribalta con l’auto a Fossarmato; Incidente mortale a Serrenti, chi è la vittima; Perde il controllo e finisce fuori strada in un campo: un ferito; Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo. Roma, finisce fuori strada con l’auto a noleggio, ma dopo lo schianto nasconde una partita di drogaQuello che in un primo momento sembrava un normale incidente autonomo lungo l’autostrada A1 si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un’operazione antidroga conclusa con un arresto. Nei giorni s ... msn.com Con l'auto finisce fuori strada in curva: ferito un uomo di 69 anniUn uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi mercoledì 11 marzo poco prima delle 11 sulla Strada provinciale 208 della Verna, lo Spino. L'automobilista, giunto all'alte ... corrierediarezzo.it