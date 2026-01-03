Bartoccini ospita Cuneo Caccia ai punti salvezza
Stasera alle 20:30, la Bartoccini Mc Restauri Perugia affronta Cuneo in una sfida importante per la corsa ai punti salvezza in serie A1 femminile. L'incontro, trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta un'occasione chiave per le perugine di migliorare la posizione in classifica e consolidare le proprie possibilità di permanenza nel massimo campionato.
Subito un anticipo nel nuovo anno in serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) chiama a raccolta il pubblico per un appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. A contendere la posta in palio sarà la Honda Cuneo che è una delle formazioni su cui fare la corsa alla salvezza. In classifica le piemontesi sono decime con sei vittorie e diciassette punti, le perugine sono tredicesime con quattro successi e dodici punti. Le padrone di casa guidate dall’allenatore Andrea Giovi sono concentrate e desiderose di dimostrare il loro valore nella consapevolezza che potrebbe trattarsi di una ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Al Pala Barton Energy arriva Macerata: la Bartoccini MC Restauri a caccia di punti. Le formazioni
Leggi anche: Volley Femminile A2. Volley Modena ospita Offanengo. Sono punti già decisivi per la salvezza
Bartoccini ospita Cuneo. Caccia ai punti salvezza; Le Black Angels aprono il nuovo anno con Cuneo.
Bartoccini ospita Cuneo. Caccia ai punti salvezza - Subito un anticipo nel nuovo anno in serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) chiama a raccolta il pubblico per un appuntamento che sarà trasmesso in diretta su ... lanazione.it
Pallavolo A1F – Perugia affronta Cuneo: vincere vuol dire dimostrare che il discorso salvezza non è chiuso - Il 2026 della Bartoccini MC Restauri Perugia si apre sotto le luci del PalaBarton Energy con una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. ivolleymagazine.it
La Bartoccini MC Restauri apre il nuovo anno con Cuneo - Il 2026 della Bartoccini MC Restauri Perugia si apre sotto le luci del PalaBarton Energy con una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. umbria24.it
Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.