bartoccini ospita cuneo caccia ai punti salvezza

Stasera alle 20:30, la Bartoccini Mc Restauri Perugia affronta Cuneo in una sfida importante per la corsa ai punti salvezza in serie A1 femminile. L'incontro, trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta un'occasione chiave per le perugine di migliorare la posizione in classifica e consolidare le proprie possibilità di permanenza nel massimo campionato.

Subito un anticipo nel nuovo anno in serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) chiama a raccolta il pubblico per un appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. A contendere la posta in palio sarà la Honda Cuneo che è una delle formazioni su cui fare la corsa alla salvezza. In classifica le piemontesi sono decime con sei vittorie e diciassette punti, le perugine sono tredicesime con quattro successi e dodici punti. Le padrone di casa guidate dall’allenatore Andrea Giovi sono concentrate e desiderose di dimostrare il loro valore nella consapevolezza che potrebbe trattarsi di una ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

