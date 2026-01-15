Il Sassuolo e l’emergenza infortuni In difesa con gli uomini contati

Il Sassuolo si trova ad affrontare una fase complessa a causa di numerosi infortuni nel reparto difensivo. La rosa ridotta e le assenze di giocatori chiave rappresentano una sfida importante per la squadra, che deve adattarsi e trovare soluzioni efficaci per mantenere l’equilibrio in campo. Questa situazione evidenzia le difficoltà che il club sta vivendo, richiedendo attenzione e strategia per gestire al meglio il momento.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sarà anche vero, per dirla con Fabio Grosso, che le difficoltà aiutano a crescere, ma quelle che bersagliano i neroverdi, ultimamente, vanno succedendosi con frequenza quantomeno allarmante. Ultima in ordine di tempo l’infortunio occorso a Fali Candè (foto), difensore del Sassuolo arrivato questa estate dal Venezia e operato di recente a causa della rottura del crociato che, a questo punto, ha finito la stagione. Sguarnendo in modo vistoso la difesa del Sassuolo, che vive una fase di totale emergenza, scritta tanto dalle assenze quanto dalle carenze numeriche che affliggono un reparto dove i giocatori disponibili si contano, praticamente, sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo e l’emergenza infortuni. In difesa con gli uomini contati Leggi anche: Benfica-Napoli 0-0, Conte con gli uomini contati e titolarissimi in campo (LIVE) Leggi anche: Gilmour con la pubalgia: rischia l'operazione. E Conte in mezzo ha gli uomini contati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Sassuolo e l’emergenza infortuni. In difesa con gli uomini contati - di Stefano FoglianiSASSUOLOSarà anche vero, per dirla con Fabio Grosso, che le difficoltà aiutano a crescere, ma quelle che bersagliano i neroverdi, ultimamente, vanno succedendosi con frequenza quant ... sport.quotidiano.net

Sassuolo, obiettivo difesa: contatti per Ferrari e Barba - In vista dell’Europa League, ovvio, perché il Sassuolo non vuole proprio sfigurare. gianlucadimarzio.com

Verso Roma-Torino Emergenza ma poche sorprese: Gasp va avanti con le certezze viste col Sassuolo. Secondo i giornali, davanti tocca ancora a Soulé-Dybala-El Shaarawy #EDICOLA #asroma #Roma #asr #CoppaItalia #RomaTorino #Gasperi facebook

Verso Roma-Torino Emergenza ma poche sorprese: Gasp va avanti con le certezze viste col Sassuolo. Secondo i giornali, davanti tocca ancora a Soulé-Dybala-El Shaarawy #EDICOLA #asroma #Roma #asr #CoppaItalia #RomaTorino #Gasperi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.