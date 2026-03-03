Francesco Bevilacqua fa gli auguri a Gianni Alemanno | compleanno a Rebibbia

L’ex senatore Francesco Bevilacqua, rappresentante del movimento Indipendenza, ha inviato un messaggio di auguri a Gianni Alemanno, che si trova nel carcere di Rebibbia per il suo compleanno. Bevilacqua ha espresso il suo saluto rivolgendosi al leader detenuto, condividendo un gesto di vicinanza in occasione della ricorrenza.

L’ex senatore Francesco Bevilacqua, esponente del movimento Indipendenza, ha voluto fare un gesto affettuoso verso il leader del movimento, Gianni Alemanno, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. Su un post social, Bevilacqua ha scritto: «Hai sempre voluto stupire e stupirci, ma quest’idea di festeggiare a Rebibbia il tuo compleanno è stata particolarmente originale. Auguri Gianni». Un messaggio che coniuga amicizia e buonumore, evidenziando come, anche in circostanze insolite, i legami personali possano manifestarsi con calore e simpatia, senza perdere la spontaneità di un gesto fra amici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

