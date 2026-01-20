Buon compleanno Gianni Amelio Paolo Scarin Mario Pennacchioni…

Il 20 gennaio si celebra il compleanno di numerose personalità italiane e internazionali, tra artisti, manager, scienziati e sportivi. È un’occasione per riconoscere il contributo di figure come Gianni Amelio, Mario Pennacchioni e Lorenzo Lamas, tra gli altri. In questa giornata, si ricordano anche personaggi storici e professionisti che hanno lasciato un’impronta significativa nei loro rispettivi settori.

Buon compleanno Gianni Amelio, Paolo Scarin, Mario Pennacchioni, Federico Peluso, Lorenzo Crisetig, Valdo Spini, Francesca Scopelliti, Piero Luxardo, Lorenzo Lamas, Isabel Russinova, Giacomo Ferri, Edmar, Salvatore Aronica, Luciano Zauri, Sergio Plumari, Giovanni Bianco. Oggi 20 gennaio compiono gli anni: Paolo Scarin, manager; Mario Pennacchioni, manager; Buzz Aldrin, astronauta; Roberto Zapperi, storico, scrittore; Gabriele de Toni, ex calciatore Verona, Cagliari; Giorgio Ferrarese, matematico; Ugo Benelli, tenore; Angelo Mariani, ammiraglio; Giovanni Mariotti, scrittore, traduttore. Inoltre, compiono gli anni: Giacomo Piperno, attore, doppiatore; Maria Rosa Bertellini, poetessa; Antonio Montanari, ex calciatore Ascoli; Franco Sangermano, attore; Sebastiano Spoto Puleo, politico; Pietro Torrisi, ex culturista, attore; Giovanni Tommaso, contrabbassista; Gianni Amelio, regista; Aurelio Samorì, compositore; Valdo Spini, politico, scrittore; Claudio Bonvecchio, filosofo; Riccardo Fontana, arcivescovo; Loredana Martinez, attrice; Ippolita Avalli, scrittrice, sceneggiatrice, attrice; Giuliano Groppi, ex calciatore Mestre, Clodiasottomarina, Udinese, Catanzaro; Giuliano Andreuzza, ex calciatore Parma, Pescara, Padova, Ternana, dirigente.

