I diamanti Guignard-Fabbri si fermano ai piedi del podio alle Olimpiadi trionfo per Fournier Beaudry-Cizeron

I “diamanti” Guignard-Fabbri finiscono al quarto posto nella free dance di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non riescono a salire sul podio, ma il risultato resta positivo: si sono migliorati rispetto alle prove precedenti e sono arrivati davanti a molte coppie. La coppia italiana, con anni di esperienza alle spalle, ha dato tutto in pista, anche se alla fine hanno dovuto lasciar spazio a tre coppie che si sono dimostrate più forti. La gara si è conclusa con un buon risultato, e ora si guardano

Si fermano ai piedi del podio Charléne Guignard-Marco Fabbri. Ma va bene, anzi benissimo così. I veterani della danza sul ghiaccio italiana hanno recuperato una posizione nella free dance di pattinaggio di figura, chiudendo al quarto posto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cedendo il passo a tre coppie che si sono dimostrate superiori e superando un binomio che invece superiore non lo era per niente, malgrado molteplici tentativi di spinta. In un Forum incandescente, nonostante una tensione palpabile, gli azzurri hanno cercato di spingere al massimo in ogni elemento, sciorinando difficoltà di grande caratura, ma commettendo una imprecisione rilevante nel set di twizzles, viziato da una leggerissima defaillance da parte del cavaliere; sbavatura che è costata conti alla mano due punti.

