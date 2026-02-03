SpaceX e xAI ecco il vero motivo per cui Musk ha unito le due società

Elon Musk ha unito SpaceX e xAI per motivi più pratici di quanto sembri. Le due aziende continueranno a lavorare in settori diversi, ma si concentreranno sulla sostenibilità finanziaria a lungo termine. Musk punta a sfruttare le competenze di entrambe per rafforzare la sua visione di innovazione e crescita. L’annuncio ha sorpreso molti, anche se lui stesso ha spiegato che si tratta di una mossa strategica per garantire il futuro delle sue imprese.

Elon Musk ha annunciato la fusione tra SpaceX e xAI, due realtà che fino a oggi operavano in settori distinti ma con un obiettivo comune: la sostenibilità finanziaria a lungo termine. L'operazione, resa nota a febbraio 2026, non è frutto di una visione tecnologica condivisa, bensì di una necessità strategica legata al flusso di liquidità. SpaceX, la società di lanci spaziali, continua a consumare risorse a un ritmo di circa un miliardo di dollari al mese, mentre xAI, l'azienda dedicata all'intelligenza artificiale, genera profitti significativi e potrebbe raggiungere un valore di mercato elevato se quotata.

