Borse europee persi 1.162 miliardi in due settimane di guerra

Le borse europee hanno perso più di 1.162 miliardi di euro di capitalizzazione in sole due settimane di conflitto. Durante questo periodo, gli indici principali hanno registrato cali significativi, riflettendo le turbolenze finanziarie legate all’andamento della guerra. I mercati azionari di diversi paesi europei hanno subito flessioni consistenti, con ribassi che hanno coinvolto vari settori dell’economia.