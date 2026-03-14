Borse europee persi 1.162 miliardi in due settimane di guerra
Le borse europee hanno perso più di 1.162 miliardi di euro di capitalizzazione in sole due settimane di conflitto. Durante questo periodo, gli indici principali hanno registrato cali significativi, riflettendo le turbolenze finanziarie legate all’andamento della guerra. I mercati azionari di diversi paesi europei hanno subito flessioni consistenti, con ribassi che hanno coinvolto vari settori dell’economia.
In due settimane di guerra le Borse europee hanno bruciato oltre 1.100 miliardi di euro di capitalizzazione. Lo stoxx 600, l’indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, in quindici giorni ha registrato un calo 6%, scendendo a 595,85 punti e bruciando complessivamente 1.162 miliardi di capitalizzazione. Nella seduta di ieri l’indice ha chiuso in calo dello 0,5%, mandando in fumo poco più di 90 miliardi. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Articoli correlati
Leggi anche: Borse in diretta, prezzo petrolio 13 marzo | Europa in rosso con Wall Street, corre il petrolio. In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi
Leggi anche: Trump: «Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa...». L'Ft: «Parigi e Roma dialogano sullo Stretto». Il governo italiano smentisce Borse, in fumo 1.162 miliardi in 2 settimane
Contenuti e approfondimenti su Borse europee
Temi più discussi: Guerra in Iran, le Borse europee bruciano 918 mld in una settimana; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1% a 44.152 punti. Pesano le banche; Giornata in netto ribasso per le Borse del Vecchio Continente; Iran, i mercati credono alla fine della guerra. Petrolio-gas, fiammata spenta: Borse rimbalzano.
Borsa: l'Europa verso nuovo rosso con lente su Hormuz, Milano -1%(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Verso un'altra chiusura in rosso per le Borse europee mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di ... notizie.tiscali.it
Borsa: Europa ancora in tensione con blocco Hormuz, Milano -1,1% (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - La guerra in Iran e il conseguente shock energetico continuano a pesare sulle Borse europee, che ... ilsole24ore.com
Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com
In due settimane di guerra, le Borse europee hanno mandato in fumo 1.162 miliardi. L'Ue chiede un'iniziativa Onu per sbloccare il passaggio delle imbarcazioni - facebook.com facebook