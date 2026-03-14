A Borgo Veneto è stata aperta una nuova pista ciclabile di 1,3 chilometri lungo via Cavazocche, con un investimento di 735mila euro. L'inaugurazione si è svolta ieri, 13 marzo, alla presenza delle autorità locali. La pista è stata realizzata per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti nella zona.

Un nuovo asfalto protegge pedoni e ciclisti a Borgo Veneto. Ieri, 13 marzo, è stata inaugurata la pista lungo via Cavazocche. L’opera copre 1,3 chilometri tra Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d’Adige. Il progetto unisce tre località del comune con illuminazione e attraversamenti sicuri. Finanziato da Regione, Provincia e Comune per oltre 700mila euro. La rete di mobilità lenta diventa realtà dopo anni di attesa. La mappa dei finanziamenti: chi ha pagato l’infrastruttura. Il costo totale dell’intervento si aggira intorno ai 735mila euro, una cifra ottenuta attraverso un meccanismo di cofinanziamento complesso. La Regione Veneto ha staccato un assegno di 440mila euro, costituendo la quota maggiore del budget complessivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Veneto: 1,3 km di pista ciclabile per 735mila euro

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