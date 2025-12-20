Pista ciclabile parte il cantiere Un investimento da 400mila euro
di Claudio Roselli Fine anno, tempo di lavori pubblici a. Inizieranno a breve quelli per l’intervento di rigenerazione urbana mediante la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo e la frazione Trebbio, un’opera di grande rilievo – anche per la sicurezza – inserita nella programmazione strategica del Comune. L’intervento ha un importo contrattuale complessivo pari a 434.090 euro, di cui 418.590 destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza soggetti a ribasso e 15.500 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. La realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale rappresenta un passo concreto verso una città più accessibile, sicura e connessa, favorendo la mobilità dolce e sostenibile e migliorando il collegamento tra il centro urbano e una delle principali frazioni del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
