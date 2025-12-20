Pista ciclabile parte il cantiere Un investimento da 400mila euro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Claudio Roselli Fine anno, tempo di lavori pubblici a. Inizieranno a breve quelli per l’intervento di rigenerazione urbana mediante la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo e la frazione Trebbio, un’opera di grande rilievo – anche per la sicurezza – inserita nella programmazione strategica del Comune. L’intervento ha un importo contrattuale complessivo pari a 434.090 euro, di cui 418.590 destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza soggetti a ribasso e 15.500 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. La realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale rappresenta un passo concreto verso una città più accessibile, sicura e connessa, favorendo la mobilità dolce e sostenibile e migliorando il collegamento tra il centro urbano e una delle principali frazioni del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pista ciclabile parte il cantiere un investimento da 400mila euro

© Lanazione.it - Pista ciclabile, parte il cantiere. Un investimento da 400mila euro

Leggi anche: Ciclabile da 400mila euro: "Inserito pure il contabici"

Leggi anche: Nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, un investimento da 400mila euro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pista ciclabile, parte il cantiere. Un investimento da 400mila euro; Viale Giulio Cesare: procede il cantiere del nuovo percorso ciclopedonale; Corso Tassoni, parte (tra le polemiche) il cantiere della nuova pista ciclabile; Corso Tassoni, parte (tra le polemiche) il cantiere della nuova pista ciclabile.

pista ciclabile parte cantierePista ciclabile, parte il cantiere. Un investimento da 400mila euro - Iniziano i lavori per il collegamento in sicurezza e il parcheggio pubblico, interventi strategici sulla città. lanazione.it

pista ciclabile parte cantiereCorso Tassoni, parte (tra le polemiche) il cantiere della nuova pista ciclabile - È partito in corso Tassoni, all’angolo con corso Appio Claudio, il cantiere per la realizzazione di una nuova pista ciclabile monodirezionale, inserita nel piano strategico della mobilità sostenibile ... torinoggi.it

Partiti i lavori per la ciclabile in via Bassi: istituito il senso unico - Sono cominciati i lavori per costruire la nuova pista ciclabile in via Bassi, dove è stato istituito il senso unico da via Taramelli in direzione Rondò Brunacci. laprovinciapavese.gelocal.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.