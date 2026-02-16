Spesi 1,8 milioni di euro per la pista ciclabile ancora ' inutilizzabile'

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha speso 1,8 milioni di euro per una pista ciclabile che resta ancora chiusa al pubblico. Durante l’ultimo consiglio comunale, il consigliere di minoranza Gianfranco Corvino ha portato all’attenzione dell’aula la questione, chiedendo spiegazioni sui lavori ancora non completati nella zona C1 Nord. La pista, realizzata ormai da mesi, non è ancora aperta ai ciclisti, nonostante i fondi siano stati già investiti.

Nel consiglio comunale a Santa Maria Capua Vetere si è discusso dell'interrogazione consiliare presentata dal consigliere di minoranza Gianfranco Corvino in merito alla pista ciclabile nella zona C1 Nord. Così l'esponente di opposizione: “A seguito della risposta scritta del sindaco alla mia interrogazione consiliare, è necessario portare a conoscenza della cittadinanza i dati ufficiali relativi alla pista ciclabile del rione C1 Nord. L’intervento ha comportato un finanziamento complessivo di circa 1,897 milioni di euro, proveniente in larga parte da fondi pubblici, tra cui risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, somme che gravano comunque sulla collettività.🔗 Leggi su Casertanews.it Arrivano fondi per 995 mila euro dal ministero per la pista ciclabile di Presicce-Acquarica Il Comune di Presicce-Acquarica ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato alla realizzazione di una nuova pista ciclabile di oltre 3 chilometri. Chiesa Rossa, piano da 16 milioni. Ma i residenti contestano la Giunta per la pista ciclabile in via Boifava La Giunta di Milano ha presentato un piano da 16 milioni di euro per riqualificare il quartiere Chiesa Rossa, nella periferia sud. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Animali domestici, spesa in crescita nel 2024: raggiunti i 6,7 mld; 8 marzo, le campagne costano quasi 9 milioni; Salute - Articolo - Corre la pet economy, spesa a 6,7 miliardi: in dieci anni +76% - ADUC; Il Comune presenta il bilancio di previsione 2026-2028: spese e investimenti, tutti i dati. Voto l'8 marzo Spesi quasi 6 milioni nella campagna sull'iniziativa «200 franchi bastano» da favorevoli e contrari. Ecco i dettagliIn vista dell'8 marzo, quando il popolo sarà chiamato ad esprimersi su quattro oggetti, sono stati annunciati finora dai vari attori coinvolti 8,75 milioni di franchi per le campagne di voto. bluewin.ch Due vie per la Champions: autosufficienza De Laurentiis, Friedkin spesi 824 milioni #ASRoma x.com «Il Comune di Vietri sul Mare ha già beneficiato di circa 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio, spesi in tre progetti che, alla luce degli eventi odierni, è legittimo chiedersi se abbiano realmente risposto alle esigenze prioritarie del territorio» - facebook.com facebook