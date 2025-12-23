' I nottambuli' donazione di materiale didattico e ludico alla Neuropsichiatria infantile

L’associazione ‘I nottambuli’ ha raccolto fondi nel 2025 per sostenere la Neuropsichiatria infantile di Cento. Con questa iniziativa, si propone di donare materiale didattico e ludico utile alle strutture sanitarie, contribuendo a migliorare l’ambiente di cura e supporto per i bambini e le loro famiglie. Un gesto di attenzione e solidarietà volto a supportare il lavoro del personale sanitario locale.

Nel corso dell'anno 2025 l'associazione 'I nottambuli' ha svolto varie iniziative di raccolta fondi con l'intenzione di effettuare una donazione alla sanità centese. Ultimamente è stato donato materiale didattico e ludico per i bimbi e ragazzi seguiti dalla Neuropsichiatria infantile all'ospedale.

