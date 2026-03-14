Dal 2026, il bonus rifiuti offrirà sconti sulla TARI alle famiglie italiane che rispettano determinati requisiti di ISEE. Chi ha diritto a questa agevolazione potrà beneficiare di uno sconto sulle bollette legate alla gestione dei rifiuti domestici. La misura mira a ridurre i costi per le famiglie e a incentivare pratiche più responsabili nella gestione dei rifiuti.

Le famiglie italiane si apprestano a ricevere un importante sostegno economico per quanto riguarda le spese domestiche. Il bonus rifiuti 2026, noto anche come bonus sociale TARI, entra nel vivo con le prime agevolazioni che potrebbero comparire nelle bollette già a partire dal mese di aprile. Questa misura, introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, promette di alleggerire una delle imposte comunali più sentite. Il bonus sociale per la tassa sui rifiuti non è un contributo in denaro versato direttamente sul conto corrente, ma una riduzione percentuale sulla bolletta della TARI. Nello specifico, l'agevolazione prevede uno sconto del 25% sull'importo totale dovuto per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus rifiuti 2026: sconti in arrivo sulla TARI. Ecco chi ne ha diritto e Isee

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