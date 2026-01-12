Arera fissa i bonus luce e gas 2026 | importi limiti ISEE e chi ne ha diritto

L’Arera ha stabilito i valori dei bonus sociali per luce e gas nel 2026, segnando il ritorno alle norme ordinarie dopo il periodo di sostegno straordinario dello scorso anno. Questa decisione include limiti ISEE e criteri di accesso, fornendo un quadro chiaro sulle misure di supporto per le famiglie. Restano da definire eventuali altri interventi straordinari, ma per ora si delineano le condizioni di base per i bonus energetici dell’anno prossimo.

Bollette. Ci saranno misure straordinarie a sostegno delle famiglie? Non si sa, ma intanto l’Arera ha messo un primo punto fermo sul 2026: ha definito i valori dei bonus sociali di luce e gas, confermando il ritorno alle regole ordinarie dopo la fine del contributo straordinario previsto l’anno scorso. Stop al bonus aggiuntivo per i nuclei con ISEE fino a 25mila euro introdotto come misura temporanea, resta invece in vigore il bonus sociale “strutturale”, destinato alle famiglie economicamente svantaggiate e ai nuclei con persone in condizioni di disagio fisico, con importi e criteri aggiornati dall’Arera. 🔗 Leggi su Panorama.it

