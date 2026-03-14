Dal 12 al 16 marzo, i percettori della NASpI riceveranno l’accredito del bonus di 100 euro. In particolare, il 14 marzo alle ore 11:11 è previsto l’accreditamento del trattamento integrativo. La procedura interessa tutte le persone che beneficiano di tale indennità e si svolge in questi giorni.

Il 14 marzo 2026 alle ore 11:11, i percettori della NASpI attendono l’accredito del trattamento integrativo da 100 euro. L’INPS ha fissato la data di pagamento a venerdì 13 marzo, con possibili variazioni tra giovedì 12 e lunedì 16 a seconda delle sedi territoriali. Chi riceve l’indennità di disoccupazione può vedere il bonus pagato in un’unica soluzione cumulativa o come credito fiscale recuperabile nella dichiarazione dei redditi. La domanda di Franco Leo, che percepisce attualmente la NASpI, rispecchia l’incertezza diffusa su quando esattamente questi fondi arriveranno sul conto corrente. Il trattamento, storicamente noto come Bonus Renzi, non segue sempre lo stesso ritmo mensile delle buste paga dei dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus NASpI 100 euro: accredito dal 12 al 16 marzo

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