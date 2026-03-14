Bonifica Renana | 250 mc s di acqua salvano la pianura

Nella notte, l’impianto idrovoro della Bonifica Renana si è illuminato con i colori della bandiera italiana. Sono stati pompati 250 metri cubi di acqua al secondo per proteggere la pianura. L’evento ha coinvolto l’area della Bonifica Renana, con l’obiettivo di salvaguardare il territorio e mantenere il livello delle acque. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sui dettagli dell’intervento.

Una notte di luce tricolore ha trasformato l’impianto idrovoro della Bonifica Renana in un simbolo di identità nazionale e impegno territoriale. L’iniziativa, svoltasi nella serata del 12 marzo, ha il Consorzio illuminare i propri macchinari per celebrare il lavoro silenzioso ma fondamentale dei lavoratori che proteggono la sicurezza idrogeologica della pianura. Oltre 8.000 operatori gestiscono quotidianamente una rete capillare che copre milioni di ettari agricoli e garantisce lo scolo artificiale di gran parte delle zone pianeggianti italiane. L’evento non è solo una celebrazione patriottica, ma un richiamo alla complessità tecnica necessaria per mantenere in vita il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonifica Renana: 250 mc/s di acqua salvano la pianura Articoli correlati La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoroUna notte tricolore: anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si è unita a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia... "La bonifica tra alta e bassa pianura"Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dalla Centrale di... Aggiornamenti e notizie su Bonifica Renana La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoroLa presidente Borghi: In questo nodo gestiamo 2mila chilometri di canali e 26 casse di espansione. msn.com 12 marzo 2026 – NOTTE TRICOLORE della Bonifica: stasera la Renana accende l’idrovora di MalalbergoMALALBERGO – Anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si unisce a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia illumineranno per una notte con il tricolore i propri impian ... renonews.it