Domenica 15 marzo si terrà nuovamente il percorso “La bonifica tra alta e bassa pianura”, una passeggiata di circa 7 km che attraversa le aree della festa de le Boche. L’evento invita i partecipanti a scoprire le storiche opere idrauliche chiamate Boche, costruite per la bonifica e l’irrigazione delle terre. La camminata si svolge tra ambienti acquatici e zone naturali della pianura.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dalla Centrale di Sorio al Porto Vecchio fino a Casa Bombardà, il percorso racconta la bonifica e il sistema idraulico che permette l’irrigazione dei campi verso Zevio, Vallese e Oppeano. Partenza alle 9 dalla Centrale idroelettrica di Sorio Nuova - Via Porto 163, il percorso prevede una sosta per un rinfresco alla Casa Bombardà, aperta per tutta la mattinata con possibilità di visita libera. “Giro di pista. Circuiti e piloti che hanno fatto la storia della velocità” . 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

La Pianura Padana tra alluvioni e agricoltura intensivaA teatro «Penuria padana», monologo teatrale di Stefano Liberti con l’accompagnamento del violoncellista Pasquale Filastò e della cantante Fabia...

Addio all’alta pressione: tornano piogge intense e neve anche a bassa quotaL’anticiclone che ha dominato il tempo sull’Italia è ormai in fase di cedimento e sta per lasciare spazio a correnti umide di origine atlantica.

Nulla osta, di Maurizio Campanelli (20-02-2026)

Contenuti e approfondimenti su La bonifica tra alta e bassa pianura

Bonifica in alta quota dell'Esercito in Val MartelloIn Val Martello, dove sorge il maestoso ghiacciaio del Cevedale, gli artificieri dell'Esercito, provenienti dal 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini, sono impegnati nella campagna di bonifica di ... ansa.it

Prosegue la bonifica dei residuati bellici in alta quotaGli artificieri dell'Esercito continuano la bonifica di residuati bellici esplosivi nell'ambito della campagna estiva sulle vette del Trentino-Alto Adige, con lo scopo di rendere sicuro il transito a ... ansa.it