La procura mette in guardia: la mafia cinese in Italia si fa sempre più difficile da combattere. Le comunità chiuse, che risolvono i conflitti tra loro senza coinvolgere le forze dell’ordine, complicano le indagini. Inoltre, trovare interpreti e traduttori affidabili durante i processi resta una sfida importante. Le autorità avvertono che bisogna mantenere alta l’attenzione su questo tipo di criminalità organizzata.

"E’ necessario porre particolare attenzione alla criminalità organizzata cinese il cui contrasto si presenta difficile per una serie di motivi: comunità chiuse, poco permeabili, tendenti a risolvere i conflitti al loro interno, grandi difficoltà a reperire nel corso delle indagini, prima, e dei processi, dopo, interpreti e traduttori affidabili". Lo ha scritto il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco, nella sua relazione consegnata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nella quale ha dedicato ampio spazio alla questione della criminalità cinese a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme mafia. Pg: "Attenzione alla criminalità organizzata"

Approfondimenti su Mafia Criminalità

A Latina cresce l’allarme per la presenza di clan mafiosi.

L’Abruzzo non può dormire sonni tranquilli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mafia Criminalità

Argomenti discussi: Allarme mafia. Pg: Attenzione alla criminalità organizzata; Cosa nostra è ancora forte, l'allarme del Pg di Palermo, cosa succede; Mafia cinese, l'allarme del pg Squillace Greco: Difficoltà nel contrastarla e ora attenzione ai legami con le organizzazioni nostrane; Femminicidi e minori, le emergenze. Poi l’allarme ’Ndrangheta. Le Marche fanno gola alla mafia.

Allarme mafia. Pg: Attenzione alla criminalità organizzataE’ necessario porre particolare attenzione alla criminalità organizzata cinese il cui contrasto si presenta difficile per una serie ... lanazione.it

Camorra, il Pg Policastro: «Scenario frammentato, ma due cartelli dominano»La camorra continua a esercitare un forte controllo nel distretto giudiziario di Napoli e Caserta, nonostante i ripetuti ... cronachedellacampania.it

Mafia e crimine organizzato: 48 inchieste in un anno. Il procuratore generale: «Violenza di genere, è allarme in tutta la regione» x.com

Caltanissetta, cresce l’allarme mafia: aumentano reati associativi e delitti gravi La mafia nel territorio nisseno continua a dimostrare una forte capacità di rigenerazione. È quanto emerge dalla relazione sull’andamento della giustizia presentata dalla president facebook