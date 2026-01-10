Bomba sotto l' auto di Ranucci spunta la pista della camorra

Nella notte del 16 ottobre, un ordigno è stato trovato sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Secondo le indagini, la pista principale porta alla camorra, collegata a un traffico d’armi a Rovigo. La Dda di Venezia e il Gico stanno approfondendo il caso, escludendo coinvolgimenti di servizi segreti o mandanti politici. La vicenda si inserisce in un contesto di criminalità organizzata legata a interessi illeciti nel settore delle armi.

Niente servizi segreti, niente mandanti politici. A piazzare l’ordigno sotto l’auto di Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre sarebbe stata la camorra per una vicenda legata a un traffico d’armi a Rovigo che avrebbe spinto la Dda di Venezia e il Gico ad aprire un fascicolo correlato. Secondo quanto risulta al Giornale la Procura di Roma - le indagini sono condotte dal pm Carlo Villani - avrebbe già interrogato due persone qualche giorno prima di Capodanno: il giornalista di Report Daniele Autieri e l’ex ad della società Cantieri navali Vittoria Francescomaria Tuccillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bomba sotto l'auto di Ranucci, spunta la pista della camorra Leggi anche: Per l’attentato a Ranucci la Procura segue la pista della camorra e del traffico d’armi. E spunta una lettera anonima Leggi anche: Attentato Ranucci, spunta pista camorra: ascoltati Autieri e Tuccillo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. l’intervento del presidente dell’Ordine in apertura della Conferenza stampa della premier; | LA NOTIZIA; Meloni: Spesso le toghe rendono vano il lavoro degli agenti. Trump? Non sempre sono d'accordo con lui; Conferenza stampa di inizio anno, Meloni alla Camera. La Diretta. Cantieri navali e padrini. Per la bomba a Ranucci si indaga sui Casalesi - L’inchiesta parallela dell’Antimafia veneta sugli affari tra clan e armatori ... editorialedomani.it

Sigfrido Ranucci, bomba sotto auto. Manfredi: «Atto di gravità assoluta» - Commenta così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la notizia della bomba posta sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci a ... ilmattino.it

Ranucci e la bomba sotto l’auto, un chilo di esplosivo senza timer - Una bomba rudimentale, con dentro almeno un chilo di polvere pirica pressata per ampliarne il più possibile la potenza, collegata a una miccia corta, ossia senza che vi fosse un timer per attivarlo a ... ilmessaggero.it

#PomiglianoDArco - Bomba davanti a una banca, l’allarme del Comitato: “Città sotto assedio, servono più Carabinieri” #Cronaca #Sicurezza #Carabinieri #Legalità #NanoTV - facebook.com facebook

BOMBA SU BOMBA... "Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Messaggio su X dal presidente colombiano Petro dopo le forti esplosioni segnalate alle 2 di notte (7 di mattina in Italia) a Caracas. F x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.