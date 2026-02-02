Arriva in ospedale con bomba della prima guerra mondiale nel retto | per operarlo servono gli artificieri

Domenica a Tolosa un uomo è arrivato in ospedale con una bomba della Prima guerra mondiale nel retto. È stato necessario chiamare gli artificieri per rimuoverla. La granata, lunga circa 16 centimetri e larga 4, ha costretto le autorità a mettere in sicurezza l’area e a intervenire con cautela.

L'insolito caso domenica a Tolosa dove è stato necessario istituire un perimetro di sicurezza per poter estrarre l'oggetto estraneo dal corpo del paziente: una granata del 1918 lunga circa 16 centimetri e larga 4 cm.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

