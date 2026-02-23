Terni | 40 milioni di Imu e 40.000 accertamenti Tari rottamazione

A Terni, il mancato pagamento di 40 milioni di euro di IMU e 40.000 accertamenti Tari ha causato numerosi blocchi di conti correnti e pignoramenti. Le famiglie e le imprese si trovano sotto pressione, con debiti che si accumulano rapidamente. La situazione si aggrava ogni giorno, mettendo a rischio la stabilità economica della città. Le autorità cercano soluzioni per alleviare questa crisi fiscale che coinvolge molte persone.

Terni sta vivendo un incubo fiscale che rischia di strangolare famiglie e imprese. Pignoramenti, blocchi di conti correnti e debiti che crescono a dismisura stanno trasformando la città in un caso emblematico di pressione tributaria insostenibile. L’amministrazione comunale, di fronte a un buco di decine di milioni di euro, sta valutando una soluzione drastica: la rottamazione delle tasse, una misura che potrebbe alleviare la crisi ma solleva anche interrogativi cruciali. Un circolo vizioso di debiti e sanzioni. La situazione a Terni è esplosiva. Per l’Imu, si stima un buco di 40 milioni di euro dal 2016 al 2022, con una maxi-lista di carico da 4 milioni nel 2025 su 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

